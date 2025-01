Roma, 30 gen. (LaPresse) – “La decisione della Cassazione? Io credo che Daniela, quando ha detto che avrebbe valutato, può darsi che valuti anche su questo, però non l’ho sentita. Certamente anche quello è un elemento di valutazione”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine di un convegno a palazzo Madama a proposito della decisone della Corte di Cassazione di confermare a Milano il processo per la presunta truffa aggravata all’Inps, che vede tra gli altri imputata la ministra per il Turismo, Daniela Santanchè. “Meglio evitare la mozione di sfiducia? Le mozioni di sfiducia rafforzano lo sfiduciato quando sono individuali. Questa è la storia del passato, quindi non è quello credo l’elemento di valutazione”, ha concluso.

