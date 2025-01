Roma, 29 gen. (LaPresse) – Il processo per la presunta truffa aggravata all’Inps, che vede imputata la ministra per il Turismo Daniela Santanchè, deve rimanere a Milano per competenza territoriale. E’ stata la richiesta sollecitata dal Pg della Corte di Cassazione, dove è in corso la discussione sull’eccezione sollevata dai giudici di Milano, sulla competenza territoriale. Secondo i legali difensori della Santanchè, il processo dovrebbe invece essere spostato a Roma. Anche gli avvocati dell’Inps si sono associati alla richiesta del procuratore generale. La decisione è attesa per domani.

