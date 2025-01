Roma, 29 gen. (LaPresse) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 400 mila euro a Interflora Italia per aver attuato una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo. In particolare, l’Autorità ha accertato che Interflora Italia non ha rispettato l’impegno di consegnare gli omaggi floreali in giornata o comunque con tempi certi, e ha recapitato omaggi difformi da quelli ordinati, per qualità e tipologia di fiori, da quelli scelti e pagati online dai consumatori. Nel processo di vendita online, inoltre, la società non ha fornito informazioni chiare e immediate riguardo ai costi connessi al servizio di consegna dell’omaggio floreale.

