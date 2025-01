Bruxelles, 29 gen. (LaPresse) – “Solo una piccola quota di aziende dell’Ue sta vedendo l’opportunità del cambiamento digitale. Se si guarda alle nostre aziende, solo il 13% utilizza l’intelligenza artificiale, quindi una su sette utilizza l’intelligenza artificiale. E tutto questo deve cambiare. La strategia di quest’anno per l’intelligenza artificiale, includerà l’iniziativa di intelligenza artificiale per guidare l’adozione industriale dell’Ai e dei settori chiave. La strategia includerà anche le ‘Ai factories’ e l’iniziativa sulle ‘Ai factories’, che fondamentalmente offre alle nostre aziende la possibilità con i supercomputer di addestrare i loro modelli e di svilupparli”. Lo dice la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presentando la Bussola della Competitività. “La struttura industriale europea – sottolinea – è diventata troppo statica, con troppo poche startup emergenti con tecnologie nuove e dirompenti. Quindi dobbiamo riaccendere il motore dell’innovazione europea. Se si guarda alla ricerca e ai talenti in Europa, è impressionante, perché la domanda di brevetto europeo è alla pari con quella degli Stati Uniti e della Cina, ma solo 1/3 di queste domande di brevetto vengono poi sfruttate a livello commerciale”.

