Milano, 28 gen. (LaPresse) – Secondo i dipendenti dell’Onu sul posto, gli ospedali di Goma “sono sopraffatti” dai feriti e “molti corpi” sono sparsi per le strade della città a causa degli scontri tra l’esercito congolese e i ribelli dell’M23. Lo riporta Rfi. “Gli ospedali sono sopraffatti. Attualmente ci sono centinaia di persone in ospedale, la maggior parte ricoverate con ferite da arma da fuoco”, ha detto Adelheid Marschang, coordinatrice della risposta alle emergenze dell’Oms per la Repubblica Democratica del Congo, durante una riunione a Ginevra. “Purtroppo abbiamo registrato molti casi, finora, stiamo cercando di fare quello che possiamo, per selezionare coloro che possono ancora essere salvati”, ha aggiunto.

