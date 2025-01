Milano, 27 gen. (LaPresse) – “Tra i tanti usi indebiti del logo di Amnesty International questo è il più ignobile di tutti. L’antisemitismo è una violazione dei diritti umani grave e diffusa e accusare un’organizzazione per i diritti umani di violarli è ridicolo oltre che grave. In una giornata come questa dedicata alla memoria e al rispetto delle vittime e dei sopravvissuti alla Shoah, questa azione è veramente spregevole”. Così Riccardo Noury, portavoce di Amnesty, commenta le scritte contro le ong e contro la Croce rossa proiettate nella notte a Roma su Piramide Cestia e sul Palazzo della Fao.

