Roma, 25 gen. (LaPresse) – Il canale televisivo saudita Al-Hadth ha riferito che Israele ha chiesto attraverso i mediatori di rilasciare l’ostaggio civile Arbel Yehud entro due giorni. In precedenza, Israele ha annunciato che non avrebbe permesso ai palestinesi di tornare nella Striscia di Gaza settentrionale da quella meridionale attraverso il corridoio di Netzarim dopo che Hamas, secondo le autorità israeliane, ha violato l’accordo non rilasciando i civili rapiti.

