Roma, 24 gen. (LaPresse) – “Nell’anno 2024, su un totale di 314 omicidi volontari (in calo dell’8% rispetto ai 340 dell’anno precedente e ai 328 del 2022), quelli maturati in ambito familiare o affettivo ammontano a 151 e in 96 casi hanno come vittima una donna.” Lo ha spiegato la Presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, durante il discorso all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario”. L’alta magistrata ha poi aggiunto: “Sono in progressivo, costante aumento nell’ultimo triennio i c.d. reati “spia” (tra cui violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, stalking), dei quali i femminicidi costituiscono spesso il tragico epilogo, nonché gli altri reati ricompresi nel c.d. “codice rosso” (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa + 18%; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti + 1%; costrizione o induzione al matrimonio + 21%; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti + 3%)” – conclude.

