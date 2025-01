Milano, 24 gen. (LaPresse) – L’Ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato ufficialmente che l’esercito israeliano (Idf) non si ritirerà dal Libano domenica 26 gennaio, come previsto dall’accordo di cessate il fuoco tra Israele Hezbollah. Lo riporta Ynet. Secondo l’annuncio, “nel quadro del cessate il fuoco, è stato stabilito che il ritiro graduale dell’Idf dovrebbe avvenire entro 60 giorni. La clausola è stata così formulata fermo restando che il processo di recesso potrà protrarsi oltre i 60 giorni”. L’ufficio di Netanyahu ha aggiunto che “il processo di ritiro dell’Idf è subordinato allo schieramento dell’esercito libanese nel Libano meridionale e all’applicazione completa ed effettiva dell’accordo, con il ritiro allo stesso tempo di Hezbollah oltre il Litani. Poiché l’accordo di cessate il fuoco non è stato ancora pienamente applicato dallo Stato del Libano, il processo di uscita graduale continuerà, previo pieno coordinamento con gli Stati Uniti”.

