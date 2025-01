Milano, 24 gen. (LaPresse) – La Procura di Milano ha chiuso l’inchiesta bis sulla vicenda di Alessia Pifferi. Il pm Francesco De Tommasi ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a 7 persone fra cui le psicologhe del carcere di San Vittore, la legale di Alessia Pifferi, avvocata Alessia Pontenani, e il noto psichiatra Marco Garbarini che è stato consulente della difesa nel processo davanti alla Corte d’assise di Milano in cui la 38enne è stata condannata all’ergastolo per omicidio volontario aggravato della figlia Diana, abbandonata in casa per una settimana a soli 18 mesi. Sono indagati a vario titolo per favoreggiamento, false dichiarazioni all’autorità giudiziaria, falsa testimonianza, falso in atto pubblico e falso commesso da incaricati di pubblico servizio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata