Milano, 23 gen. (LaPresse) – “Già da un paio di anni abbiamo presentato querele per i casi più eclatanti. Qui è più complicato, perché i sono numeri tali che è anche di difficile gestione. Il documentario è distribuito in tutta Italia, ci sono decine di pagine di cinema che lo stanno pubblicizzando sui loro social e su ciascuna di queste pagine sono centinaia i commenti. Valuteremo per i casi peggiori e più pesanti, con il nostro penalista, le iniziative da prendere”. Lo dice a LaPresse il figlio di Liliana Segre, l’avvocato Luciano Belli Paci, in merito agli insulti social per le proiezioni del documentario ‘Liliana’ di Ruggero Gabbai. “Nulla di nuovo, purtroppo siamo abituati, qualunque cosa su qualunque argomento venga detto da Liliana Segre è occasione per questo scatenamento. Certamente questa valanga piuttosto impressionante di messaggi di odiatori sotto tutte le pagine social dei vari cinema che proiettano il documentario non le ha fatto piacere”, afferma il figlio della senatrice a vita, che a ogni modo descrive la madre come “per nulla spaventata”.

