Roma, 23 gen. (LaPresse) – E’ attesa per le prossime ore in procura a Roma, una prima informativa della Digos e della questura di Roma, sull’aggressione avvenuta ieri sera, in via Leonina, nel rione Monti, nel pub ‘Finnegan’ dove un gruppo di un centinaio di persone, tra loro ultras della Lazio e appartenenti a tifoserie giallo rosse, hanno aggredito ed accoltellato una comitiva di supporters del Real Sociedad, giunti nella Capitale per assistere al match calcistico che verrà disputato questa sera. L’aggressione è avvenuta con l’uso di bastoni, coltelli e bombe carta. Durante la guerriglia urbana, sono state ferite almeno 9 persone.

