Washington (Usa), 22 gen. (LaPresse) – I senatori che stanno esaminando la nomina di Pete Hegseth a segretario alla Difesa hanno ricevuto una dichiarazione giurata dall’ex cognata di Hegseth nella quale la donna sostiene che l’ex presentatore di Fox News era stato violento nei confronti della sua seconda moglie, al punto da temere per la sua sicurezza. Un avvocato di Hegseth ha negato le accuse. La ex cognata, Danielle Hegseth, era precedentemente sposata con il fratello del candidato alla guida del Pentagono. Nella dichiarazione giurata, ottenuta dall’Associated Press, ha affermato di credere che Pete Hegseth sia “inadatto” a dirigere il dipartimento della Difesa in base a ciò che ha visto e sentito. La donna ha affermato di aver trasmesso per la prima volta le sue accuse all’Fbi a dicembre, ma era preoccupata che le informazioni non fossero state condivise con il Congresso mentre i senatori stavano valutando la nomina di Hegseth a capo della Difesa.

