Roma, 22 gen. (LaPresse) – “I costi dell’energia sono ormai alle stelle, anche a causa della guerra. Sono previsti per le imprese 10 miliardi di aumenti sulle bollette, per le famiglie vari aumenti sino a mille euro. E il governo taglia su tutto però continua a fare investimenti record su che cosa? Sulle armi. Ma almeno queste armi ci stanno portando a una soluzione in Ucraina?”. Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un video postato sui social . “Meloni viene smentita dal suo stesso ministro Crosetto – dice dopo aver mostrato due clip della presidente del Consiglio e del titolare della Difesa – e la verità è che noi non stiamo vincendo sulla Russia e non vinceremo sulla Russia con nuovi miliardi per le armi. E’ un fallimento che ci riguarda tutti e mentre Meloni attende nuove istruzioni da Washington, noi del M5S votiamo contro il nuovo decreto per inviare armi a oltranza, che non ci porteranno mai la pace, ma ci porteranno solo danni, anche per la nostra economia, per le tasche degli italiani”.

