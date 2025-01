L'ambasciata d'Italia a Tunisi è già in contatto con la famiglia per il rientro della salma

Un italiano è stato ucciso nella sua casa di Sousse, in Tunisia. È quanto si apprende da fonti della Farnesina, che precisano che l’uomo era residente in Italia e non era iscritto all’Aire. L’ambasciata d’Italia a Tunisi è già in contatto con la famiglia per il rientro della salma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata