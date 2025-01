Roma, 22 gen. (LaPresse) – “Le opposizioni insieme chiedono a Giorgia Meloni di smettere di nascondersi dietro i suoi ministri. Quello che è accaduto ieri è di una gravità inaudita. Altro che chiodi e cavilli. In un momento in cui la credibilità del nostro Paese è già messa a dura prova dal punto di vista del diritto internazionale. Chiediamo alla premier di venire a riferire in Aula, stiamo mandando al presidente della Camera. Non ci fermeremo sino a quando non avremo chiarezza e trasparenza. A Giorgia Meloni diciamo di smettere di nascondersi nel Palazzo”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein nel corso di una conferenza stampa alla Camera con gli altri leader delle opposizioni sulla vicenda Almasri.

