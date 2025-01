Nagano (Giappone), 22 gen. (LaPresse/AP) – Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un attacco con coltello fuori da una stazione ferroviaria a Nagano, nel Giappone centrale. La polizia sta cercando un sospetto che si è dato alla fuga. La vittima è uomo di 49 anni che è stato dichiarato morto in ospedale. I feriti, invece, sono un uomo di 37 anni e una donna di 46. Le persone aggredite hanno descritto il sospetto come un uomo di mezza età, ha riferito l’agenzia di stampa Kyodo. L’accoltellamento è avvenuto vicino a un terminal di autobus fuori dalla stazione di Nagano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata