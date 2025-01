Milano, 21 gen. (LaPresse) – In risposta al ritiro degli Stati Uniti dall’Oms (Organizzazione mondiale per la sanità) il portavoce del ministero della Salute cinese Guo Jiakun ha affermato che l’Oms svolge un ruolo centrale e di coordinamento nella governance della salute globale. “Il ruolo dell’Oms dovrebbe essere rafforzato, non indebolito”, ha detto, come riporta Global Times, “la Cina continuerà a sostenere l’Oms nell’adempimento delle sue responsabilità, ad approfondire la cooperazione internazionale in materia di salute pubblica, a migliorare la governance della salute globale e a promuovere la costruzione di una comunità di salute condivisa per l’umanità”.

