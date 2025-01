Milano, 21 gen. (LaPresse) – “Chiediamo la mobilitazione generale e lo scontro contro la diffusa aggressione dell’occupazione a Jenin e il sostegno dei combattenti della resistenza per affrontare l’oppressione sionista”. È quanto afferma Hamas in una nota chiedendo ai palestinesi di opporsi all’operazione dell’esercito israeliano (Idf) nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, dove almeno 6 persone sono rimaste uccise. Lo riporta Al Jazeera. “Desta stupore il comportamento delle autorità che si sono ritirate dalle vicinanze del campo di Jenin contemporaneamente all’inizio del processo di occupazione”, sottolinea ancora Hamas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata