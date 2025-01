Washington (Usa), 20 gen. (LaPresse) – “L’età dell’oro dell’America inizia ora. Da oggi in poi il nostro Paese fiorirà e sarà rispettato di nuovo in tutto il mondo”. Lo ha detto Donald Trump nel suo discorso al Campidoglio, dopo avere prestato giuramento come 47esimo presidente degli Stati Uniti. “In ogni singolo giorno della mia Amministrazione metterò l’America al primo posto”, ha detto.

