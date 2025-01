Milano, 20 gen. (LaPresse) – Il presidente russo, Vladimir Putin, si è congratulato con il presidente eletto Usa Donald Trump per il suo insediamento per un nuovo mandato alla Casa Bianca. “Ci congratuliamo con il presidente eletto degli Stati Uniti d’America per l’assunzione del suo incarico”, ha detto Putin durante una riunione con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza russo, di cui riferisce l’agenzia di stampa russa Ria Novosti.

