Roma, 20 gen. (LaPresse) – “Questo impegno che svolgo adesso non è un lavoro, è un impegno per la nostra comunità nazionale. È faticoso, però è interessante perché consente di stare in contatto con la nostra società, con tutti gli italiani di ogni parte d’Italia, di ogni condizione, di ogni origine, ed è una cosa di estremo interesse, perché vedo quanto l’Italia contiene di impegni di solidarietà positivi, importanti”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita questa mattina a sorpresa alla scuola di Palermo ‘Edmondo De Amicis-Leonardo Da Vinci’, rispondendo a una domanda degli studenti.

