Torino, 20 gen. (LaPresse) – Hamas ha annunciato che non rilascerà il prossimo gruppo di ostaggi prima di domenica prossima e che il giorno prima fornirà i nomi dei prigionieri che saranno liberati. Lo riferisce un esponente dell’organizzazione, citato da Times of Israel. L’accordo stabilisce che Hamas rilascerà il secondo gruppo di ostaggi il settimo giorno dell’accordo. Poiché l’accordo è entrato in vigore ieri, il settimo giorno dell’accordo coincide con sabato.

