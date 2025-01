Milano, 18 gen. (LaPresse) – La polizia israeliana afferma di stare indagando su una “sparatoria” avvenuta in via Levontin a Tel Aviv in cui sono rimaste ferite diverse persone. Un portavoce del servizio di soccorso d’Israele Magen David Adom ha affermato che i medici stanno curando un uomo con ferite moderate e che “il terrorista è stato eliminato”. Lo riporta il Times of Israel.

