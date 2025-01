Milano, 18 gen. (LaPresse) – “L’occupazione non è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi aggressivi, ed è riuscita solo a commettere crimini di guerra che mettono in imbarazzo l’umanità”. È quanto afferma Hamas in una nota prima dell’entrata in vigore del cessate il fuoco, aggiungendo che i palestinesi sono ora “più vicini alla fine dell’occupazione, alla liberazione e al ritorno”. Lo riporta Al Jazeera. Il gruppo palestinese afferma di aver “distrutto” “l’arroganza” di Israele durante i 15 mesi di guerra a Gaza e di aver “costretto l’occupazione a cessare l’aggressione contro il nostro popolo e a ritirarsi, nonostante i tentativi di Netanyahu di prolungare la guerra e commettere altri massacri”. “I sacrifici del nostro popolo nella guerra genocida non saranno vani, non saranno dimenticati”, conclude Hamas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata