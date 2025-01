Milano, 17 gen. (LaPresse) – La decisione di bandire o meno TikTok dagli Stati Uniti a partire da domenica, a meno che non venga venduta dalla sua società madre con sede in Cina, “alla fine dipende da me, quindi vedrete cosa farò”. Lo ha detto il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump parlando alla Cnn. Alla domanda se avrebbe preso misure per cercare di revocare il divieto, Trump ha risposto che “sarà lui a prendere la decisione”. “Il Congresso mi ha dato il potere di decisione, quindi sarò io a decidere”, ha aggiunto.

