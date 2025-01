Milano, 17 gen. (LaPresse) – “Le previsioni meteo per Washington, D.C., potrebbero portare le temperature a minimi storici. Un’ondata artica sta spazzando il Paese. Pertanto, ho ordinato che il discorso di insediamento, oltre alle preghiere e agli altri discorsi, venga pronunciato nella Rotonda del Campidoglio degli Stati Uniti, come fu usato da Ronald Reagan nel 1985, anche in quel caso a causa del clima molto freddo. Le varie personalità e gli ospiti saranno portati in Campidoglio. Sarà un’esperienza molto bella per tutti, e soprattutto per il grande pubblico televisivo!”. È quanto ha scritto in un post sul social Truth il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, confermando che la sua cerimonia di insediamento in programma il 20 gennaio si terrà al chiuso a causa delle rigide temperature. “Non voglio che le persone si facciano male o si feriscano in alcun modo”, ha aggiunto Trump, “sono condizioni pericolose per le decine di migliaia di forze dell’ordine, i primi soccorritori, i cani della polizia e persino i cavalli, e le centinaia di migliaia di sostenitori che resteranno all’aperto per molte ore il 20 gennaio (in ogni caso, se decidete di venire, copritevi bene!)”.

