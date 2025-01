Roma, 17 gen. (LaPresse) – “Io difendo Salvini perché insultare un vicepresidente del Consiglio non è mai una buona cosa e dimostra una mancanza di idee politiche, poi c’è qualche cosa che non funziona. Ieri è stato arrestato un anarchico che era fuggito dai domiciliari ed era agli arresti per atti di sabotaggio alla linea ferroviarie. Dobbiamo vedere cosa è successo e quali atti di sabotaggio ci possano essere stati. Mi pare ci sia una strumentalizzazione politica. Noi invitiamo Salvini a fare il massimo ma criminalizzarlo mi pare sbagliato politicamente. Credo che Salvini stia facendo bene e debba andare avanti nel progetto di realizzazione del Ponte e può contare sulla mia solidarietà “. Così il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani intervenendo a ‘Skystart’ su SkyTg24.

