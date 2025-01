Mosca (Russia), 17 gen. (LaPresse/AP) – Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo iraniano in visita a Mosca, Masoud Pezeshkian, hanno firmato un ampio patto di cooperazione. I funzionari russi e iraniani hanno dichiarato che il “trattato di partenariato strategico globale” copre tutti i settori, dal commercio alla cooperazione militare, dalla scienza all’istruzione e alla cultura. Putin ha detto che i Paesi stanno cercando di risolvere gli ostacoli tecnici per far avanzare i progetti di trasporto del gas naturale russo in Iran e di costruzione di corridoi di trasporto verso i porti iraniani del Golfo. Pezeshkian ha aggiunto che i progetti sono fattibili, sottolineando che gli esperti stanno lavorando per risolvere gli ostacoli rimanenti.

