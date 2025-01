Torino, 17 gen. (LaPresse) – L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che, nonostante i ritardi nella firma dell’accordo e nella sua approvazione da parte del governo, si prevede che i primi ostaggi saranno rilasciati da Gaza domenica, come previsto. Lo riporta Times of Israel. Una volta che l’accordo di cessate il fuoco sarà stato approvato sia dal gabinetto di sicurezza che dall’intero gabinetto, e sarà entrato in vigore, ha dichiarato l’ufficio, “il rilascio degli ostaggi potrà essere effettuato secondo lo schema pianificato”, che prevede la liberazione, domenica, di tre ostaggi.

