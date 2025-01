Milano, 17 gen. (LaPresse) – “L’inflazione globale complessiva dovrebbe scendere al 4,2% nel 2025 e al 3,5% nel 2026, convergendo verso l’obiettivo prima nelle economie avanzate che in quelle emergenti e in via di sviluppo”. Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale nel suo World Economic Outlook di gennaio 2025.

