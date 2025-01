Lanciano (Chieti), 17 gen. (LaPresse) – Oggi, in udienza in Corte d’Assise a Lanciano (Chieti), Michael Dannis Whitbread, 75 anni originario di Torquay, città della contea di Devon in Inghilterra, ha confessato di aver ucciso la convivente, Michele Faiers, 66 anni stessa nazionalità, il 1° novembre 2023 a Casoli (Chieti). Entrambi divorziati, i due nel 2021 si erano trasferiti in Abruzzo, dopo aver acquistato un casolare nella frazione di Verratti di Casoli. L’uomo dopo aver ucciso la donna è fuggito in patria ed è stato arrestato a Shepshed, nella contea del Leicestershire ed estradato marzo scorso. Alla Corte oggi l’uomo ha chiesto scusa per aver ucciso la convivente perché non avrebbe voluto farlo riferendo alla Corte che la compagna era ossessivamente gelosa. L’uomo è accusato di omicidio volontario aggravato. Il processo in Corte d’assise è iniziato il 22 novembre, la difesa punta al riconoscimento di un vizio parziale di mente dell’imputato al momento del delitto.

