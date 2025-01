Roma, 16 gen. (LaPresse) – Il consiglio federale della Lega – in corso alla Camera – ha espresso parere favorevole all’elezione diretta dei presidenti di provincia. In particolare, spiega il Carroccio in una nota, “è stata espressa la volontà di renderlo possibile in Sicilia già dalla prossima primavera”. È un obiettivo previsto dal programma elettorale del presidente Renato Schifani ed è finalizzato al miglioramento della manutenzione di scuole e strade. Sarà presentato un emendamento ad hoc alla Camera per migliorare il coordinamento tra i diversi livelli di governo per le tante emergenze da affrontare nella Regione Siciliana.

