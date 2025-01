Francoforte (Germania), 16 gen. (LaPresse) – Il Gruppo Lufthansa ha deciso di riprendere i voli per Tel Aviv dal 1° febbraio 2025. Lo ha comunicato la compagnia aerea, aggiungendo che “la sospensione già decisa dei voli Lufthansa Group da e per Teheran fino al 14 febbraio incluso rimane in vigore. Lufthansa Group Airlines non volerà a Beirut fino al 28 febbraio incluso”.

