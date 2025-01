Roma, 15 gen. (LaPresse) – “Stiamo lavorando con discrezione e responsabilità, il clamore non serve a risolvere i problemi. Comunque abbiamo chiesto tutte le garanzie attraverso il nostro segretario generale incaricato degli affari con il Venezuela, e abbiamo chiesto anche la visita consolare. Andiamo avanti cercando sempre e comunque di aiutare i nostri concittadini come abbiamo fatto con tutti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della presentazione del libro “Linea segreta – I retroscena tra Stato e Vaticano”, oggi pomeriggio a Roma, a proposito del cooperante italiano Alberto Trentini fermato dalle autorità del Venezuela dallo scorso novembre. A chi chiede se siamo di fronte a una “possibile rappresaglia verso l’opposizione dell’Italia al presidente Maduro, Tajani ha detto: “Non è il momento di fare polemiche. Stiamo lavorando per risolvere il problema”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata