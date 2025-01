Milano, 15 gen. (LaPresse) – A proposito dell’accordo per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi “siamo molto vicini a esserci, nella nostra regione niente è definitivo finché non è definitivo, però ci sono pochissimi divari che rimangono e la mia speranza è che nel giro di qualche ora saremo in grado di concludere. Se succederà, domani avremo la riunione di governo in Israele per votare sull’accordo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Israele, Gideon Sa’ar, ospite di Bruno Vespa nella trasmissione ‘Cinque minuti’.

