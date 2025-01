Roma, 15 gen. (LaPresse) – “L’accordo per fermare l’aggressione contro Gaza è un risultato per il nostro popolo, la nostra resistenza, la nostra nazione e i popoli liberi del mondo. L’accordo di cessate il fuoco è il risultato della leggendaria tenacia del nostro popolo e della nostra coraggiosa resistenza nella Striscia di Gaza da oltre 15 mesi”. Lo sottolinea Hamas. “L’accordo rientra nella nostra responsabilità di fermare l’aggressione sionista e porre fine alla cascata di sangue, massacri e guerra di sterminio. Esprimiamo il nostro apprezzamento e il nostro ringraziamento per tutte le onorevoli prese di posizione ufficiali e popolari che hanno mostrato solidarietà con Gaza. Esprimiamo il nostro apprezzamento e il nostro ringraziamento a tutti coloro che sono stati al fianco del nostro popolo e hanno contribuito a denunciare l’occupazione e a fermare l’aggressione”, aggiunge Hamas.

