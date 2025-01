Milano, 15 gen. (LaPresse) – Nel novembre 2024 la produzione industriale destagionalizzata è aumentata dello 0,2% nell’area dell’euro e dello 0,1% nell’Unione europea su base mensile. Lo stima Eurostat, l’ufficio statistico dell’Ue. Nell’ottobre 2024, la produzione industriale era cresciuta dello 0,2% nell’area dell’euro e dello 0,4% nell’Ue. A novembre 2024 la produzione industriale è diminuita dell’1,9% nell’area dell’euro e dell’1,7% nell’Ue su base annua. Gli aumenti mensili più elevati sono stati registrati in Belgio (+8,7%), Malta (+7,1%) e Lituania (+4,3%). In Italia la produzione industriale è aumentata dello 0,3% su base mensile. Le diminuzioni maggiori sono state osservate in Irlanda (-5,8%), Lussemburgo (-3,9%) e Portogallo (-3,4%). I maggiori cali annuali sono stati registrati in Croazia (-6,6%), Irlanda (-5,6%) e Austria (-5,0%). Gli aumenti maggiori sono stati osservati a Malta (+13,5%), Belgio (+8,7%) e Grecia (+4,8%).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata