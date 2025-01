Milano, 14 gen. (LaPresse) – Una truffa da mezzo milione di euro all’Ente per il diritto allo studio della Regione Piemone: sono 80 gli studenti di nazionalità straniera coinvolti in una indagine condotta dalla guardia di finanza di Torino, con l’operazione ‘Fake Home’, che ha fatto luce su un meccanismo di frode finalizzato all’indebito ottenimento di borse di studio erogate dall’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario del Piemonte (Edisu), in assenza dei requisiti previsti.

