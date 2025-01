Milano, 14 gen. (LaPresse) – Salta il rinnovo del contratto nazionale del comparto Sanità, relativo al triennio 2022-2024, che coinvolge oltre 581mila lavoratori del Servizio sanitario nazionale, tra infermieri, tecnici, amministrativi e personale sanitario non medico. Al tavolo di oggi, convocato dall’Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale, è arrivato il no di Cgil, Uil e Nursing Up. In fase di trattativa la previsione di aumenti medi mensili era di 172,37 euro.

