Milano, 14 gen. (LaPresse) – Autostrade per l’Italia Spa, Aspi, ad esito di un ampio processo competitivo, informa di aver raggiunto tramite la controllata Free to X, un accordo con il Gruppo Renault – attraverso il marchio dedicato alla mobilità Mobilize – con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il business e-mobility al di fuori della rete autostradale. L’operazione – come si legge in una nota – prevede la cessione di una quota del capitale di Free to X, start-up nata nel 2021 e divenuta in pochi anni eccellenza italiana.

