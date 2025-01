Il Cairo (Egitto), 14 gen. (LaPresse/AP) – In base alla bozza di accordo fra Israele e Hamas su un cessate il fuoco a Gaza e sugli ostaggi, di cui Associated Press ha preso visione, Israele rilascerebbe 50 detenuti palestinesi per ognuna delle 5 soldatesse israeliane che verrebbe liberata. L’accordo in 3 fasi di cui riferisce AP, basato su un quadro delineato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden e approvato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – inizierebbe con il rilascio graduale di 33 ostaggi nell’arco di 6 settimane, fra cui donne, bambini, adulti anziani e civili feriti, in cambio di centinaia di donne e bambini palestinesi detenuti da Israele. Fra i 33 ostaggi ci sarebbero appunto 5 soldatesse israeliane, ognuna delle quali verrebbe rilasciata in cambio di 50 prigionieri palestinesi, fra cui 30 militanti condannati all’ergastolo. Alla fine della prima fase dell’accordo, tutti i civili – vivi o morti – verrebbero rilasciati.

