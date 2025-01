Milano, 14 gen. (LaPresse) – Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi intorno alle 14 a Giussano, in Brianza, dove un 32enne è morto cadendo dal tetto di un capannone. L’operaio era sul tetto quando, per cause ancora da accertare, è caduto da una altezza stimata di oltre 6 metri. Inutili i soccorsi, gli operatori del 118 hanno solo potuto constatare il decesso. Sul posto, oltre ai soccorritori, i tecnici di Ats e i carabinieri di Seregno.

