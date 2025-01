Milano, 14 gen. (LaPresse/AP) – Il nuovo primo ministro francese, François Bayrou, nel suo discorso di politica generale che sta tenendo all’Assemblea nazionale, ha annunciato la rinegoziazione della contestata riforma delle pensioni, che prevede l’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni. Bayrou ha annunciato che rimette “in cantiere” la riforma “con le parti sociali per un tempo breve e a condizioni trasparenti, utilizzando un metodo inedito e in qualche modo radicale”. Bayrou ha promesso che cercherà “un nuovo percorso di riforma, senza totem o tabù, nemmeno per quanto riguarda l’età pensionabile”, a patto che vengano forniti i finanziamenti per i cambiamenti. Il piano del presidente francese Emmanuel Macron di innalzare l’età pensionabile da 62 a 64 anni ha scatenato mesi di massicce proteste da gennaio a giugno 2023 che hanno danneggiato la sua leadership. Il testo, che ha iniziato gradualmente a essere attuato, richiede anche che i lavoratori prestino servizio per 43 anni per ricevere una pensione completa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata