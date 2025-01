Roma, 13 gen. (LaPresse) – Il Monza ritrova la vittoria davanti al proprio pubblico, ottenendo – contro la Fiorentina – tre punti fondamentali per la lotta salvezza. Lombardi in vantaggio al 44′ con Ciurria. Al 63′ il raddoppio di Daniel Maldini, oggi schierato nel ruolo di falso nueve. I viola accorciano le distanze al 74′ con un rigore trasformato da Beltran. Il Monza, sempre ultimo, con la vittoria di oggi sale a 13 punti. Prosegue il momento no per i viola, che hanno perso quattro delle ultime cinque partite (l’unico punto è arrivato nel match con la Juventus in trasferta).

