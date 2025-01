Roma, 11 gen. (LaPresse) – I delegati del partito di estrema destra tedesco AfD, riuniti a Riesa, hanno votato all’unanimità per Alice Weidel come candidata cancelliera alle elezioni di febbraio. “Alice, per la Germania”, hanno gridato i delegati, in piedi, applaudendo e sventolando le bandiere tedesche, come riporta Bild.

