Milano, 9 gen. (LaPresse) – Un bambino di 4 anni è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato investito da un’auto oggi pomeriggio a Mede, in provincia di Pavia. I fatti sono avvenuti intorno alle 16.15 in via Giuseppe Garibaldi e il piccolo è stato portato in codice rosso in ospedale con trauma cranico e lesioni alle gambe. Sul posto immediato l’intervento di elicottero di Areu, auto infermieristica, ambulanza. In corso indagini dei carabinieri.

