Milano, 8 gen. (LaPresse) – Il presidente eletto Usa Donald Trump, che tornerà alla Casa Bianca il 20 gennaio, ha condiviso sul suo social Truth una mappa in cui il Canada viene indicato come parte degli Stati Uniti. In un altro post il tycoon ha inoltre condiviso una sagoma di Usa e Canada ricoperti dalla bandiera a stelle e strisce, accompagnata dalle parole: “Oh Canada!”.

