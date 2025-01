Washington (Usa), 8 gen. (LaPresse) – La polizia di Las Vegas ha affermato che il militare che ha fatto esplodere un Tesla Cybertruck fuori dall’hotel Trump di Las Vegas ha utilizzato l’intelligenza artificiale generativa, tra cui ChatGPT, per pianificare l’attacco. La notizia è giunta martedì, quasi una settimana dopo che il 37enne Matthew Livelsberger si è sparato a morte poco prima che il suo furgone esplodesse. Livelsberger era un Berretto verde dell’Esercito con alle spalle due impieghi in Afghanistan e viveva a Colorado Springs, in Colorado. Le autorità hanno riferito che l’uomo ha lasciato dei biglietti in cui diceva che l’attacco era un “campanello d’allarme” per i problemi della nazione e che il Paese aveva bisogno di “raccogliersi attorno” al presidente eletto Donald Trump e al ceo di Tesla Elon Musk.

