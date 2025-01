Francoforte (Germania), 8 gen. (LaPresse) – “L’inviolabilità dei confini è un principio fondamentale del diritto internazionale e vale per tutti”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in una dichiarazione non programmata presso la Cancelleria federale, rispondendo indirettamente alle affermazioni del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, che non ha escluso un’azione militare per prendere il controllo della Groenlandia, territorio autonomo della Danimarca, e del Canale di Panama. Scholz ha spiegato di aver avuto uno “scambio di opinioni” con “i capi di Stato e di governo dell’Unione europea e con la presidente della Commissione europea sugli eventi attuali”. “Il principio dell’inviolabilità delle frontiere vale per ogni Paese, indipendentemente dal fatto che si trovi a est o in Occidente, e quindi ogni città deve rispettarlo, indipendentemente dal fatto che si tratti di un piccolo Paese o di uno Stato molto potente”, ha detto ancora Scholz, sottolineando che “i confini non possono essere spostati con la violenza” e che è importante che i paesi partner europei agiscano “insieme e con unità” su questo tema.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata